“Estamos pensando la visita del papa León a todo el país”

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, afirmó hoy que la Iglesia está evaluando una visita del papa León XIV “a todo el país” y consideró que “un estadio no alcanzaría” para contener el alcance previsto del viaje apostólico.

Colombo formuló estas declaraciones al referirse a los preparativos de la gira pontificia confirmada para el 8 al 11 de noviembre próximo.

El titular del Episcopado señaló que los organizadores trabajan con una mirada federal de la visita, más allá de un único acto masivo.

“Estamos pensando la visita del Papa a todo el país. Un estadio no alcanzaría”, expresó por radio La Red.

La visita de León XIV a la Argentina forma parte de un viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. En el tramo argentino, el esquema preliminar contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con base en la Nunciatura Apostólica de la capital.

El Gobierno nacional y la Conferencia Episcopal coordinan la organización junto con la Santa Sede. En las últimas horas se avanzó con la llegada de una delegación vaticana para definir itinerario, logística y seguridad. La gira será la primera de un pontífice a la Argentina desde 1987.