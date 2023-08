Massa no está en “piloto automático” sino “más firme que nunca”, subrayó De Mendiguren

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, enfatizó hoy que el ministro de Economía, Sergio Massa, “no ha hecho el piloto automático” y por el contrario está “más firme que nunca en el timón”; al tiempo que afirmó que la Argentina “está en la víspera de un gran proceso de recuperación económica”.

“Si hay algo que Sergio (Massa) no ha hecho es el piloto automático como muchas veces vivimos en la Argentina donde se dejó que las cosas sucedan. Como dijo ayer, está más que firme que nunca en el timón. Sabemos que tenemos circunstancias difíciles de resolver en el corto plazo”, aseveró de Mendiguren esta mañana en diálogo con la radio online Futurock.

El funcionario reiteró la gravedad que supuso la reducción de los ingresos por la sequía en la macroeconomía.

“Se venía ejecutando un sendero de medidas que se venía cumpliendo prácticamente al 100% y, de golpe, cae este meteorito que saca la cuarta parte de todas las exportaciones. Esto es realmente muy grave, no solamente en cuanto a los dólares que no ingresaron sino el agujero económico que significa en la recaudación y la actividad”, señaló.

En ese sentido, De Mendiguren enfatizó que “este es un tema que no es un problema que le ha caído al Gobierno sino a la Argentina”.

Tras lo cual, volvió a valorar el trabajo de Massa: “Sergio ha demostrado una capacidad de ponerle un techo a estas circunstancias tan complicadas que, la verdad, no imagino en los demás dirigentes que conocemos”, afirmó.

“El año pasado teníamos un déficit energético, donde el millón de BTU de gas pasó de US$ 8 a US$ 80, y a eso se le dio una solución, con un gasoducto terminado en ocho meses que el Fondo Monetario Internacional lo consideraba como gasto y no como inversión”, mencionó De Mendiguren como ejemplo, y agregó: “Como atacamos este tema, estamos atacando todo el resto para que la macroeconomía recupere los dólares que la sequía evidentemente le sacó”.

“Tengo fe, más allá de los problemas a corto plazo que tenemos, que el rumbo es este porque ya lo probamos y ya nos dio resultados”, apuntó, haciendo referencia a que “entre 2002 y 2011 Argentina entró en el periodo de crecimiento más largo de su historia”.

En ese marco, pidió evitar “las fantasías que no se aplican en ninguna parte del mundo” como “dolarizar la economía”:

“Hay un libro interesante de Naomi Klein que se llama ´La Doctrina del Shock´, donde muestra cómo te quieren llevar a una crisis y la gente, enojada con razón, acepta cosas que nunca haría en un estado normal”, aseveró De Mendiguren.

En ese sentido, el funcionario reconoció que “la gente está enojada con nosotros, con la estructura política, porque, por distintos motivos, no dimos soluciones a sus problemas”, pero volvió a reafirmar que “si no se crece, no hay salida posible a la crisis de Argentina”.

“Estamos absolutamente convencidos de que Argentina está en la víspera de un gran proceso de recuperación económica”, concluyó el secretario.

