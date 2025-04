Zverev, tras derrota ante Cerúndolo: “El apagón me complicó las cosas debido a mi diabetes”

El alemán Alexander Zverev, contrariado por la derrota sufrida este martes ante el argentino Francisco Cerúndolo en el Masters 1.000 de Madrid, destacó que la jornada del lunes, la del apagón en toda la península ibérica, “fue complicada” para él debido a la diabetes que padece.

No lo dijo como excusa el alemán, que destacó que necesita un horario y unas pautas que no fueron posibles.

“Para mí, concretamente, fue quizás un poco más complicado que para otros debido a mi diabetes. Tengo un horario fijo para comer y cosas así, y, por supuesto, no fue posible porque, desde las 12, no comí mucho. Pero eso no es excusa porque, repito, siento que mi oponente jugó mejor”, señaló.

“Fue igual para todos. No todos comieron lo que querían y quizá no entrenaron lo que querían, pero no es nada de lo que pueda quejarme porque todos estábamos en la misma situación”, añadió.

El alemán ha perdido todas las veces contra Cerúndolo. Dos de ellas, el año pasado y esta, en Madrid.

“Sentí que jugué bien, no creo que jugara fatal. Estaba sacando bien, estaba pegando bien de derecha y de revés. Pero, sinceramente, él jugó mejor que yo. Jugó mejor que yo y jugó mejor que yo el año pasado cuando jugamos aquí. En Argentina, en Buenos Aires (el otro enfrentamiento entre ambos) fue un partido un poco raro. Pero, siendo honesto, no jugué fatal, simplemente él jugó mejor que yo”, insistió.

Fue un revés para Zverev, el primer favorito del torneo. “Sí, claro. Especialmente aquí, siempre siento que puedo jugar bien al tenis y que puedo ganar el torneo, sin duda, y eso me conviene. No creo haber jugado tan mal”, destacó.

“Quizás jugué un mal juego con 6-5 en el primer set, pero esto es un juego por partido, esto puede pasar. En general, siento que mi juego está mejorando y que no hay nada malo en él. Simplemente siento que hoy mi oponente fue mejor que yo y esto puede pasar en el deporte”, subrayó.

El alemán rechazó que actualmente sea más fácil estar entre los diez mejores del mundo: “Es mucho más difícil. Hay mucha más variedad de jugadores. Antes, recuerdo la primera vez que llegué al top 10, fue en 2017, hace ocho años, el ‘top 10’ era muy fuerte y teníamos a los cuatro mejores jugadores del mundo, con Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer, Andy Murray, Stan Wawrinka, ya sabes, Del Potro y todos esos, pero el nivel, diría yo, del diez al veinte y luego del veinte al treinta era mucho más bajo que ahora”. (EFE)