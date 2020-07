Baby Etchecopar se solidarizó con Viviana Canosa en su pelea con el presidente Alberto Fernández

Sobre el final del programa, Baby recordó a Marcos Gastaldi, ex marido de Marcela Tinayre y ex yerno de Mirtha Legrand, quien falleció durante el último fin de semana. “Lo queremos y ahora lo vamos a extrañar” se sinceró Baby, quien le dedicó a el tema “Confortably numb“, interpretado por David Guilmour.

“Que sepan todos que no nos van a callar” agregó. Unos días antes, había trazado una comparación explosiva; “si quieren que no hablemos más van a tener que recurrir a la solución Nisman” dijo Baby.

“Basta Baby” se llama el programa que el polémico conductor tiene en A24 y lo que dice, curiosamente, se contradice con el título del ciclo que arrasa con las mediciones noche tras noche. El periodista no piensa parar. No piensa decir basta. Después de denunciar amenazas y hostigamientos, volvió a asegurar que va a ir a fondo porque “quiero ver presos a los que se robaron la Argentina, y lo voy a conseguir“.

