Bahía Blanca: testigo declaró en caso de profesor asesinado en el marco del juicio Triple A

Al ser consultado sobre el secuestro y asesinato, el testigo sostuvo que “lo que se comentó en la ciudad que él fue torturado, invadido, le arrancaron uñas, era lo que comentaban, yo no fui a ver, no fui al entierro ni al sepelio”.

“Trabajé como pintor con mi hermano en la casa de Gini después tengo contacto en la escuela nocturna que uno no había terminado el primario donde él era profesor de física y química”, agregó Bravo, quien vive en Brasil y se encuentra en la actualidad en Coronel Suárez desde febrero de este año debido a que no pudo regresar a raíz de la pandemia por el coronavirus.

You May Also Like