Charly García, detrás de una movida solidaria para ayudar a un músico en una delicada situación de salud

“¿Conocen a Marce? Es nuestro mejor amigo y necesita mucha ayuda porque la están pasando muy mal. Va por la quinta quimio, porque injustamente se quedó sin trabajo… Unamos fuerzas, por favor les digo, para que podamos hacerlo feliz un poco, porque no queremos que esté triste“. El mensaje fue subido a Facebook en un video y la que habla es Blondie, hija de Cristian “Pity” Álvarez, ex líder de Viejas Locas e Intoxicados.

