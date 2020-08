Concejala bahiense confirmó que tiene coronavirus

“Quiero informar que en el día de hoy me ha dado positivo el test de coronavirus. Me encuentro en buen estado de salud, y mi único síntoma hasta aquí fue la pérdida de los sentidos de gusto y olfato, lo que me llevó a realizarme los análisis”, confirmó este sábado la concejala del Frente para Todos, Romina Pires.

You May Also Like