Duhalde: “El peronismo está dividido, pero hay buena relación con todos”

Finalmente, el exmandatario señaló que “de esto se sale trabajando, no hablando y discutiendo, no hay que enfrentar a nadie, hay que ponerse de acuerdo todos”.

En ese marco, puntualizó que “no podemos seguir peleándomos los políticos; si no se dan cuenta los dirigentes del sufrimiento de la gente, y ellos peleándose, echándose la culpa unos a otros no vamos a salir adelante”.

