El divertido blooper en vivo de Moria Casán en el Cantando

Esta semana arrancó el ” Cantando 2020″ y en sus primera cinco emisiones ya tuvo de todo: buenas y malas devoluciones, sorpresas, escándalos y promete traer mucho más. No obstante, Moria Casán, una de las jurado del certamen de canto, protagonizó un embarazoso momento al aire este viernes del que logró salir aireosa con su característico histrionismo.

Es que la One quedó con ¡una lola al descubierto! mientras le daba la devolución a Agustina Agazzani y Facu Mazzei, quienes interpretaron “Torero” de Chayanne. Fede Hoppe fue una de las personas que se dio cuenta de tremendo imprevisto y por eso fue a avisarle para que pueda solucionarlo.

Fiel a su estilo, Moria no se guardó nada e incluso decidió exponer al productor mientras daba su devolución. “Agustina tenés algo maravilloso que es que le caés bien a las mujeres porque no tenés esa cosa de caliente al pedo que hacen todas que es un berretaje de querer caerle bien a todo el mundo“, manifestó. Y luego lanzó: “Perdón, señor, se me engancha todo que vine con teta al aire. Bueno, con teta al aire, no. Con ropa interior que se usa, pero se me escapa“, reconoció sin pelos en la lengua.

Acto, seguido, se dirigió al productor para contar que “viene a decirme… Hoppe, viniste a decirme que se me escapa la teta, papi“. “Ahí lo veo a Hoppe. Viniste a decirme eso. Bueno, se me escapa una teta, no importa, mi amor“, expresó la jurado despreocupada.

Para rematar la situación, Moria recurrió sin mencionarla a una de sus frases más famosas (“se cuelgan de mis tetas”) al asegurar que “he mantenido a tanta gente con eso, que bueno…“. “Me la tapo con esto“, advirtió agitando su bastón de brillantes.

