El hijo de Michael Schumacher debutará como piloto de Fórmula 1

El joven de 21 años heredó la pasión por los autos de su papá.

Mick, el hijo de Michael Schumacher, debutará el año que viene como piloto de Fórmula 1 de la escudería Haas.

“La idea de estar el año que viene en la parrilla de salida de la Fórmula 1 me hace increíblemente feliz y estoy simplemente sin palabras”, contó el joven de 21 años en un comunicado.

Confiado, Schumacher aseguró que “siempre creyó que podría cumplir este sueño”. Por su parte, Günter Steiner, el jefe del equipo de Hass, planteó que el joven se merece esta oportunidad “por su gran rendimiento”.

“La perspectiva de estar en la Fórmula 1 el año que viene me hace increíblemente feliz y simplemente me quedo sin palabras. Me gustaría agradecer al Haas F1 Team, la Scuderia Ferrari y la Ferrari Driver Academy por depositar su confianza en mí. También quiero reconocer y extender mi amor a mis padres; sé que les debo todo. Siempre he creído que haría realidad mi sueño de competir en la Fórmula 1. Un gran agradecimiento también debe ir a todos los grandes fanáticos del automovilismo que me han apoyado a lo largo de mi carrera. Lo daré todo, como siempre lo hago, y espero emprender este viaje junto con Haas F1 y ellos“, afirmó orgulloso en un video promocional de Haas. (Pronto)

