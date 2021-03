“El macrismo no hizo nada de viviendas, ahora vamos a construir 260.000 en tres años”

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, dijo hoy que durante la gestión del expresidente Mauricio Macri “no solo no se hicieron viviendas, sino que se paralizaron las que ya estaban en construcción”, y ratificó que en los próximos tres años de gestión del Gobierno nacional se construirán 260.000 casas.

“Con el macrismo en el poder no se hizo absolutamente nada. No solo no se hizo nada, sino que se dejaron paralizadas 55.000 viviendas del plan Federal y 11.000 del plan Procrear”, afirmó Ferraresi esta mañana en diálogo con radio AM 750.

En ese sentido, destacó que “en estos tres años que quedan de gestión vamos a tener 260.000 viviendas construidas. Esa es la idea, de tener como permanentes estos planes”.

En ese marco, aclaró que “de esa cifra, hemos hecho una distribución federal, para hacer viviendas en municipios donde se tenga el aporte de los servicios esenciales”.

Recordó además que “antes de que llegase al poder Néstor Kirchner, en 2003, estaba prohibido hacer viviendas en el conurbano bonaerense”.

El ministro y exintendente de Avellaneda explicó que “no había planes de viviendas en el primer y segundo cordón del Conurbano porque había un concepto que decía que había que hacer viviendas en el interior y la gente se iría a vivir allí, un concepto falso porque la gente se va a vivir donde hay oportunidades”.

En esa línea, consideró que “eso generó este tipo de asentamientos muy precarios que tenemos hoy. Con Néstor se hicieron 25.000 viviendas por año aproximadamente, y con Cristina (Fernández de Kirchner) como presidenta un poco más, pero con el macrismo en el poder no se hizo absolutamente nada”

Ferraresi agregó que desde su cartera se impulsa también “la idea de debatir desde la política cómo se generan los fondos para poder sostener una política pública”.

“Todos en principio están de acuerdo con planes de vivienda, pero luego, por ejemplo, no dan el apoyo para el Aporte Solidario de Grandes Fortunas, que podría generar fondos para viviendas”, concluyó.

Comentarios

comentarios