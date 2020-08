El nuevo DT de Juventus confirmó que no contará con Higuaín

Tras el inicio de la nueva era en la Juventus, que arrancó ayer con los entrenamientos de cara al inicio de la temporada 2020/2021 con Andrea Pirlo , el flamante entrenador de la Vecchia Signora. El ex mediocampista habló hoy en conferencia de prensa y blanqueó lo que era un secreto a voces: Gonzalo Higuaín no seguirá jugando en el multicampeón italiano.

