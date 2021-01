Hay diversas opiniones sobre la vuelta de las clases presenciales

Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), destacó que “si el Estado no se hace presente, se diluyen las chances de ir a la presencialidad en todo el país. Entendemos que hay que hacer un trabajo con fuerte presencia del Estado, que hoy no está. Si seguimos así, estaremos transitando un ciclo lectivo sin educación como en 2020, que fue un año perdido porque cuando queda un solo chico afuera, el año ya está perdido”.

You May Also Like