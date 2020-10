Kicillof: “Es un día de mancomunión, de compartir sueños y anhelos”

“Es un primer año de Gobierno muy afectado por esta situación, muy complejo, no podemos manifestarnos como lo hicimos siempre. Este año, los que tenemos conciencia de la peligrosidad, estamos cuidando a la gente y nos estamos cuidando nosotros. No es ‘Fair Play’ medir la gente en la calle cuando la fuerza política más importante de la Argentina está pidiendo que la gente se cuide”, concluyó.

“Yo me encontré con el peronismo, porque no venía de una familia peronista, pero nunca fui antiperonista, aún durante el menemismo, al que combatí porque nunca lo asocié con la tradición del peronismo original. Cuando asume Néstor, en su discurso sienta las bases de lo que va a ser un reverdecer de este movimiento histórico”, afirmó.

