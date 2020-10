La dura opinión de Guillermo Calabrese sobre “MasterChef Celebrity”

Hace unos días, Guillermo Calabrese fue noticia por su sorpresiva salida de “Cocineros Argentinos”.

Tras conocerse la noticia, el chef reveló que el motivo de su partida del ciclo gastronómico de la emisora estatal tuvo que ver con desacuerdos con la productora.

De todas maneras, Calabrese ya tiene en mente cómo va a ser su regreso a la pantalla chica: “Estamos en conversaciones porque es mi voluntad, porque en la Televisión Pública yo me siento como en mi casa. He cocinado en lugares más serios, más académicos. Pero la Televisión Pública es para divertirme, como era el concepto de trabajo de Cocineros Argentinos. Entonces, si existe esa posibilidad de divertirme y poder comunicar qué es la gastronomía, estoy recontra bien. Por otro lado mi actividad primaria es ser el director académico de un instituto de gastronomía, donde no solamente se imparte cocina, también pastelería, el gerenciamiento gastronomía, hostelería, panadería y muchas cosas más“, contó.

Consultado sobre cómo será el nuevo formato, dijo: “A mí me interesa mucho la difusión de la gastronomía y de la gastronomía argentina. Yo veo recetas de otros que recomiendan comprar un producto en el Barrio Chino, ¿Y cómo hacen los que viven en Formosa? Me gustaría mucho llegar a hacer una marca país gastronómica porque envidio lo que han logrado nuestros hermanos peruanos. Con el trabajo, con dedicación, con la constancia, con el ponerse de acuerdo hicieron una marca país registrada, Perú Cocina, Perú Gastronómica. Al punto que un señor que vive en Alemania sabe lo qué es el ceviche o el tiradito. A los argentinos nos han encapsulado durante millones de siglos con las carnes, pero hablemos de otras cosas. Tenemos mucho más que las carnes. Me encantaría buscar y hacer un menú nacional y darle difusión a eso“.

Por último, a la hora de opinar sobre otros formatos televisivos que apuestan a la cocina como protagonista, el cocinero arrojó picantes declaraciones contra “MasterChef Celebrity” de Telefe.

“Estos formatos de reality conllevan muchísimo rating, entusiasmo, seguidores y muchísima polémica por el show que tienen alrededor. MasterChef es una ficción y está todo guionado. Es parte del mundo del espectáculo. Germán Martitegui no es tan malo como lo hacen aparecer, en absoluto, le ponen un rol de malo. Es parte del entretenimiento y bienvenido sea. Pero no voy a hacer una receta que hizo el participante número cuatro de MasterChef. No, para eso busco a alguien que sepa de verdad. Esto es entretenimiento. Bienvenidos sean todos los formatos, bienvenida sea la gente que en época de la cuarentena sube una recetita a Instagram. Para mí, que adoro la gastronomía, vivo y disfruto de ella, bienvenido sea todo lo que sea material de difusión“, señaló convencido en una conferencia virtual que ofreció a estudiantes de la Escuela de Periodismo de la editorial Perfil. (Primicias ya)

