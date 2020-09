El jugador de Boca, de 24 años, fue acusado de agredir a su novia en abril de este año, por lo que se abrió una causa judicial al respecto. De esta manera, al no haber una resolución en relación a esta situación, la dirigencia de Boca , luego de una reunión del caso, decidió que el colombiano no viaje a Paraguay para enfrentar a Libertad ni que tenga minutos en el equipo hasta que la Justicia se expida.

You May Also Like