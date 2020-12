Pochettino vuelve a aparecer en el radar del Real Madrid

Si bien Zidane dejó en claro tras la caída de ayer que no piensa en renunciar , las especulaciones sobre si seguirá en su cargo comenzaron a sembrarse nuevamente, aunque desde el club confían en que revertirá la situación. No obstante, todo podría modificarse si el Madrid , que permanece tercero con siete puntos junto al Shaktar, queda eliminado de la Champions League en la última fecha, cuando deba enfrentar al Borussia Mönchengladbach (líder del Grupo B) el miércoles 9. Con esa posibilidad, Florentino Pérez ya tiene en el radar a Pochettino para que sea su reemplazante. Raúl González , histórico jugador del Merengue, aparece como segunda alternativa.

