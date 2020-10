Sale a la venta un CD doble de Raffaella Carrá

“Grande Raffaella”, es un CD doble con la colección más completa de éxitos de la icónica artista italiana, Raffaella Carrá, el cual saldrá a la venta el próximo 9 de octubre.

La Carrá vuelve a estar de actualidad, si es que alguna vez dejó de estarlo. La italiana que revolucionó la televisión y el espectáculo en la década del setenta tiene algo de imperecedera, una impronta de clásico que se condensa en aquellas canciones que marcaron una época. Sony Music presenta ahora la más completa colección de ese repertorio en castellano que se haya editado hasta la fecha, con éxitos que van de: “Caliente, caliente” a “Fiesta”, pasando por “Mamá dame cien pesetas”, “En el amor todo es empezar” o “Rumore”.

El recopilatorio, titulado «Grande Raffaela», se publica el próximo 9 de octubre y es un doble CD y álbum digital con 36 temas de sus etapas en Sony e Hispavox, canciones que refrescan aquellos días que revolucionaron a un país y que se han mantenido vigentes a través de los años. Son éxitos de la talla de: “Hay que venir al sur,” “Qué dolor”, “53 53 456”, “Adiós amigo” o “Felicità, tà”, tan presentes en el imaginario colectivo de más de una generación de españoles.

El álbum llega en uno de esos momentos en los que la figura de la Carrá vuelve a centrar la atención, en vísperas del estreno de la película «Explota Explota», una comedia musical ambientada en los años setenta y vertebrada por el espíritu de la polifacética italiana, que además de cantante ha destacado como compositora, bailarina, presentadora de televisión y actriz. El largometraje, protagonizado por Ingrid García-Jonsson, tiene como uno de sus grandes atractivos una banda sonora en la que los actores de la película interpretan las canciones de Raffaella.

Recientemente, RTVE emitió un especial, titulado «Viaje al centro de la tele», dedicado monográficamente a Raffaella Carrá, una prueba más de la vigencia de una artista que ha alcanzado ya el estatus de icono de la televisión y la música, tanto en España y Latinoamérica como en su país natal.

Estas son las Canciones de «GRANDE RAFFAELLA»:

CD1:

1.En el Amor Todo Es Empezar (A far l’amore comincia tu)

2.Tuca Tuca

3.Hay que venir al Sur (Tanti Auguri)

4.Caliente, caliente

5.Rumore

6.Lucas

7.No pensar en ti

8.Latino

9.Santo Santo “Ma Che Vacanza è”

10.Fuerte, Fuerte, Fuerte (Forte, Forte, Forte)

11.Perdonémonos “Riproviamoci”

12.Bailo, bailo

13.Lola (Tango)

14.Io Ti Amo

15.Chak “Ciak”

16.Competition

17.Corazón Salvaje

18.Stupida Gelosia

CD2:

1.Fiesta

2.Mamá dame cien pesetas

3.Felicità, tà

4.Que dolor

5.Pedro

6.53 53 456

7.Adiós amigo

8.Amor Ingrato “Povero Amore”

9.California

10.Buen Amor

11.Yo No Sé Vivir Sin Ti

12.Male

13.Inocente

14.No Le Hagas Lo Que A Mí (E Salutala Per Me)

15.Lovin’ You Losin’ You

16.Rosso

17.Oh Que Música Maestro (Ma Che Musica Maestro)

18.Black Cat

