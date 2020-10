Sergio Berni cuestionó a los municipios de Juntos por el Cambio que anunciaron que comprarán pistolas Taser

Por último, Berni indicó: “Escuchaba hablar sobre el precio y me parece que tienen un desconocimiento total, porque no importa cuánto vale la pistola en sí misma, sino que lo que es muy caro es todo el sistema de control y, por sobre todo, el entrenamiento con las Taser”.

“Empecemos a clarificarle a la población cómo son las cosas”, sostuvo Berni y señaló que, al hacer una encuesta dentro de la Policía local, “los agentes no sabían si su jefe era el responsable de la Policía o el intendente y, si el propio efectivo tiene semejante confusión, menos la sociedad, que no conoce la orgánica policial”.

