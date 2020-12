“Si sos bueno tenés que ganar la Libertadores”

Por último, el ex mediocampista se recordó sus inicios en el fútbol: “Yo soy muy agradecido al lugar que nací. Tuve la suerte de seguir jugando como me enseñaron en el barrio. Lo más grande que te puede pasar es hacer lo que te gusta, que te vaya bien y ver a tanta gente disfrutar” , cerró.

“La Copa Libertadores es el torneo más importante que me tocó jugar con la camiseta de Boca. Es difícil ganar un torneo local, es difícil ganar cualquier torneo. Si sos bueno, tenes que ganar la Libertadores” , confesó el ex futbolista.

You May Also Like