Un automovilista atropelló a una estudiante frente a una escuela de Mar del Plata

“No sé si estaban alcoholizados, pero sí se los veía muy alegres. Y esto se podría haber evitado si se prohibieran estos festejos o si las autoridades del colegio o municipales tomaran las medidas correspondientes para que no se corten las calles, y se tiren sobre los autos para que no pasen o te golpean el auto al pasar”, dijo.

Si bien en lo videos parece que atropella a más de un estudiante, solo una estudiante de 17 años, cuyos datos no fueron dados a conocer, fue trasladada por una ambulancia del SAME a un centro de salud privado, para la realización de los estudios preventivos, informó la policía en el lugar del hecho.

You May Also Like