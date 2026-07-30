1,26%: la inflación de julio en Bahía Blanca, según IPC Online

El IPC Online informó que la inflación de julio en Bahía Blanca fue 1,26%, lo que representa una desaceleración de 0,50 puntos porcentuales respecto de junio, cuando el indicador había registrado una suba del 1,76%.

De acuerdo con el informe, se trata de la menor variación mensual observada en la serie desde julio de 2025.

El rubro Indumentaria encabezó los aumentos con una variación del 3,59%, seguido por Atención médica y gastos para la salud (2,34%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,11%).

En contraste, Esparcimiento registró una baja del 1,70%, convirtiéndose en el principal factor de moderación del índice general.

El relevamiento semanal mostró aumentos del 0,50% en la primera semana, 0,21% en la segunda, 1,12% en la tercera y 0,38% en la cuarta. La mayor incidencia se produjo durante la tercera semana, impulsada por el rubro Alimentos y bebidas, que aumentó 3,13%.

En los últimos doce meses, la inflación acumulada alcanzó el 26,94%, por debajo del 27,45% registrado en junio y del 33,49% de julio del año anterior. En tanto, la inflación acumulada en lo que va de 2026 se ubicó en 14,14%.