ATE convocó a un paro y movilización para el lunes 3 de agosto

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro y movilización para el próximo lunes 3 de agosto, en el marco de una jornada de protesta que abarcará a trabajadores de los ámbitos nacional, provincial y municipal.

De acuerdo con la convocatoria difundida por el gremio, la concentración en Bahía Blanca se realizará desde las 10 en la intersección de Alsina y San Martín.

La protesta se llevará adelante bajo las consignas “Basta del ajuste de Nación a la Provincia” y “Por salarios dignos”.

Desde ATE Bahía Blanca informaron que la medida de fuerza incluirá un paro de actividades y una movilización por el centro de la ciudad.