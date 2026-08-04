martes, agosto 4, 2026
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1,7%: la inflación de julio en Bahía Blanca, según el CREEBBA

De La Bahía Noticias

Por segundo mes consecutivo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC-CREEBBA) en Bahía Blanca mostró una variación del 1,7% durante julio.

Con este guarismo, la inflación acumulada al término del séptimo mes del año se ubicó en 17,4%, en tanto que la variación interanual alcanzó el 30,9%.

Durante el mes de julio, el mayor aumento a nivel capítulos se dio en Esparcimiento, el cual registró un crecimiento del 4,7%. Las principales variaciones se produjeron en hoteles y excursiones (16,4%), revistas (5%), plataformas de streaming (3,8%) y transporte por turismo (2,8%) por citar los más relevantes.

En segundo orden, Vivienda evidenció un crecimiento del 2,3% explicado principalmente por alzas en materiales y mano de obra (3%), alquiler de la vivienda (2,3%), y electricidad, servicios sanitarios, gas y otros combustibles (2,1% en ambos casos).

Alimentos y bebidas se posicionó en tercer lugar con una variación del 2,1%, traccionado por incrementos en azúcar (10%), verduras, tubérculos y legumbres frescas (9,7%), quesos duros (7,8%), quesos semiduros (7,6%), dulces (5,5%), gaseosas (5%), manteca y crema (4,3%), comidas preparadas (4,2%), caldos y sopas concentradas (4.1%), polvos para postres (3,9%) y pastas frescas (3,4%).

Por último, Salud exhibió una variación del 1,8%. En este capítulo se destacan los servicios prepagos y auxiliares, medicamentos y servicios médicos y odontológicos con un alza de 1,8% en los tres casos en tanto que elementos para primeros auxilios presentó una leve disminución de -0,6%.

Durante julio, los componentes de la categoría Estacional se ubicaron por encima del resto con una tasa de crecimiento que ascendió a 4,1% destacándose hoteles y excursiones(16,4%), verduras, tubérculos y legumbres frescas (9,7%), y transporte por turismo (2,8%), frutas frescas (1,1%) entre otros.

En segundo lugar, se ubicó la categoría Regulados cuya tasa de crecimiento ascendió a 3,4. Los subgrupos con mayor variación fueron transporte urbano (20,1%, en parte explicado por el efecto arrastre del mes de junio), servicios sanitarios, gas y otros combustibles, electricidad (ambos con 2,1%) y cigarrillos y tabaco (1,6%).

En último lugar se ubicó la categoría Núcleo con una variación que se ubicó en 1,2%, creciendo levemente respecto del guarismo del mes previo (+0,2 p.p.).

Se destacan subgrupos como batería de cocina y cubiertos (16,4%), azúcar (10%), quesos duros y semiduros (7,8% y 7,6% respectivamente), cortinas, alfombras y accesorios (6,5%), ropa interior para hombre (6,1%), dulces (5,5%), revistas y gaseosas (ambos con un alza de 5%), seguros, estacionamiento y otros servicios(4,6%), detergentes y desinfectantes, manteca y crema (4,3% respectivamente) y comidas preparadas (4,2%) por citar los más relevantes.

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