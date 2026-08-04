martes, agosto 4, 2026
Locales

El intendente Susbielles destacó el evento “7 Días de nado”: “Refleja lo mejor de nuestra ciudad”

De La Bahía Noticias

El intendente Federico Susbielles concurrió al Club Villa Mitre para acompañar “7 Días de nado”, la iniciativa del club y el colegio Victoria Ocampo para recaudar fondos  para Ayuda-Le, asociación civil de Bahía Blanca que acompaña el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la sangre en el Hospital Penna.

“En esta edición todo lo recaudado será para Ayuda-Le, que desde hace años acompaña a niños, niñas y familias que atraviesan tratamientos contra el cáncer”, señaló el jefe comunal.

“Además de las donaciones, hoy también hubo una jornada de donación de sangre”, expresó.

“Gracias al Club Villa Mitre, al Colegio Victoria Ocampo, a José Meolans por impulsar esta propuesta y a cada vecino que decidió ser parte”, agregó.

Comentarios

You May Also Like

El intendente Gay expuso en un foro de comunicación gubernamental en cercanía

De La Bahía Noticias

Increible:una familia vive en un pozo en Harding Green

De La Bahía Noticias

Día del Himno Nacional: la banda del Batallón de Comunicaciones se presentó en el municipio

De La Bahía Noticias