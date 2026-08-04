El intendente Susbielles destacó el evento “7 Días de nado”: “Refleja lo mejor de nuestra ciudad”

El intendente Federico Susbielles concurrió al Club Villa Mitre para acompañar “7 Días de nado”, la iniciativa del club y el colegio Victoria Ocampo para recaudar fondos para Ayuda-Le, asociación civil de Bahía Blanca que acompaña el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la sangre en el Hospital Penna.

“En esta edición todo lo recaudado será para Ayuda-Le, que desde hace años acompaña a niños, niñas y familias que atraviesan tratamientos contra el cáncer”, señaló el jefe comunal.

¡Unidos para ayudar a quienes cuidan! Pasé por el Club Villa Mitre para acompañar “7 Días de nado”, la iniciativa del club y el colegio Victoria Ocampo que refleja lo mejor de nuestra ciudad. En esta edición, todo lo recaudado será para Ayudalé, que desde hace años acompaña a… pic.twitter.com/N0ldgmcAzm — Federico Susbielles (@fsusbielles) August 4, 2026

“Además de las donaciones, hoy también hubo una jornada de donación de sangre”, expresó.

“Gracias al Club Villa Mitre, al Colegio Victoria Ocampo, a José Meolans por impulsar esta propuesta y a cada vecino que decidió ser parte”, agregó.