Franco Mastantuono no jugará en el Real Madrid la próxima temporada

El mediocampista argentino Franco Mastantuono está a un paso de ser cedido a la Fiorentina.

La operación es un préstamo sin opción de compra desde el Real Madrid, club que busca que el jugador sume minutos en el fútbol europeo.

Las negociaciones con el equipo italiano están en la etapa final y solo resta definir los detalles sobre la cobertura de su salario.

La decisión del club español responde a un plan de desarrollo y a la fuerte competencia en su puesto.

De hecho, la directiva del Real Madrid rechazó una propuesta de River Plate para repatriarlo porque su objetivo es que se adapte en Europa.

Mastantuono no forma parte de los planes del entrenador José Mourinho para la próxima temporada.