Femicidio en Rosario: mató a una joven, huyó por el balcón y fue detenido en una estación de servicio

Una mujer de 31 años fue asesinada en Rosario y por el hecho detuvieron a un joven de 23, acusado de ser el autor del femicidio.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en la madrugada de este martes en un departamento de Crespo al 500, en el barrio Luis Agote, con una puñalada en el cuello.

La Policía llegó al edificio después de que sus vecinos llamaran al 911 por una fuerte pelea entre la mujer y su novio, que no fue localizado en el inmueble pero que, finalmente, fue capturado.

Los vecinos aseguraron que se comunicaron con la central de emergencias después de que escucharan una pelea y posteriormente un grito de la mujer de pedido de ayuda.

La Policía entró al departamento a través de un balcón lindero y encontró a Débora B. con una herida de arma blanca en el cuello y a su lado un cuchillo.

El novio de la mujer, que tiene 23 años, no fue encontrado por los agentes en el lugar, sí lograron secuestrar documentación suya.

Después de un seguimiento con cámaras de videovigilancia y con el uso del sistema Lince, el presunto agresor identificado como Axel Alejandro M, fue aprehendido en una estación de servicio de Sarmiento y Pellegrini por la brigada de Femicidios de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones en una estación de servicio de Sarmiento y Pellegrini.