Financiamiento: confirman la vigencia de la cautelar que protege a las universidades públicas

La Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III resolvió que la apelación presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional contra la suspensión de la ejecución de la medida cautelar se volvió abstracta, dado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario del Estado Nacional y confirmó la vigencia de la cautelar que protege a las universidades públicas frente al Decreto 759/25.

Con esta decisión, el expediente vuelve a primera instancia para que se ejecute plenamente la medida cautelar, removiendo cualquier obstáculo que el Estado hubiera intentado interponer para frenar su aplicación.

La resolución de la Cámara confirma que la cautelar sigue vigente, que su ejecución no puede ser suspendida, y que la defensa de la educación pública avanza con respaldo judicial firme, señalaron desde ADUNS, gremio que nuclea a docentes universitarios y preuniversitarios.