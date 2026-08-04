Hoy cumpliría años Micaela Ortega: “Tu voz se me está perdiendo y no puedo retenerla”, señaló su mamá

Hoy Micaela Ortega cumpliría 23 años y su mamá, Mónica Cid, señaló que nunca va a olvidar el día que “llegaste a nuestra vida”.

“Te busco en cada cosa que hago, hija, pero lo más loco es que te encuentro en cada carita de tus amigas, en los gestos de tus sobrinas y en los ojitos de tu hermano, pero ¿tu voz?. Tu voz se me está perdiendo y no puedo retenerla”, señaló en un posteo en redes sociales.

“Se me perdió en la mente de qué fue tu última torta de cumpleaños, cómo se sienten tus abrazos, hija, cómo era peinarte y otras tantas cosas. Me desespero”, remarcó.

“Lo que nunca voy a olvidar va a ser el día que llegaste a nuestras vidas, trece horas de parto, ufff, qué difícil fue y cuánto miedo. Naciste con 3,010 gramos, a las 13:10, de un 4 de agosto. Un día como hoy fui por segunda vez mamá y eso no me lo quita nadie, nunca me van arrebatar el privilegio de haber sido tu madre hija, mi bebé, mi peluca, mi Mica, mi loca linda. Feliz cumpleaños, Mica Ortega, por siempre”, agregó Cid.

Micaela Ortega desapareció el 23 de abril de 2016 tras encontrarse con Jonathan Luna (28 años), quien utilizaba cuatro cuentas falsas en la red social Facebook, a través de las cuales simulaba ser un menor de edad, y que luego de entrar en confianza con Micaela la asesinó en las afueras de Bahía Blanca.