Tres nuevos casos elevan a al menos 150 los femicidios en Argentina en lo que va de 2026

Los femicidios de Juana Mailén Antonich, Milagros Noemí Cabrera y Janeth Anze Colque, ocurridos entre el sábado y la madrugada de este lunes en Argentina, elevan a al menos 150 estos casos en el país suramericano en lo que va de 2026, según se desprende un informe difundido por el Observatorio de las violencias de género ‘Ahora Que Sí Nos Ven’.

Colque, de 42 años, oriunda de Bolivia, fue degollada mientras dormía durante la madrugada de este lunes en su vivienda en la localidad de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires.

Su hija, de 23 años, denunció el crimen y apuntó contra la expareja de su madre: un trabajador de la construcción, también boliviano, que había sido denunciado por Colque el pasado 8 de julio por violencia de género.

Según la denuncia difundida por medios locales, Colque había afirmado que se trataba de “una persona muy violenta” que intentaba controlarla y que la había agredido físicamente en reiteradas ocasiones.

Antonich, de 24 años, desapareció el sábado durante la noche en la ciudad costera Mar del Plata, tras dirigirse a una supuesta entrevista laboral, y su cuerpo fue hallado el domingo en un balneario.

Los sospechosos del crimen, dos custodios de 26 y 27 años, fueron trasladados esta mañana a la Fiscalía, donde se negaron a prestar declaración y quedaron detenidos.

Cabrera, de 30 años y cuya desaparición había sido denunciada el viernes en la noche, fue hallada sin vida en la madrugada del domingo en un descampado de la localidad de Pilar, a las afueras de Buenos Aires.

Según informaron medios locales, a partir del análisis de las imágenes de cámaras se logró identificar y detener al presunto agresor: un ex agente policial de 36 años que presentaba rasguños en el cuello y la nuca compatibles con un intento de defensa de la víctima.

Estos femicidios ocurridos en los primeros días de agosto se suman al total de 147 casos relevados por el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” entre enero y julio de 2026.

A partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, el Observatorio reportó 119 feminicidios directos, 17 feminicidios vinculados -personas que fueron asesinadas con el objeto de castigar y afectar psíquicamente a una mujer-, 7 suicidios instigados y 4 travesticidios o transfeminicidios.

Según el reporte, un 15 % de las victimas fatales en mención había realizado al menos una denuncia por violencia de género previo a su fallecimiento.

“El vaciamiento de programas, el recorte de recursos y los discursos que niegan la violencia por motivos de género tienen consecuencias concretas en la vida de mujeres y diversidades”, denunció este lunes el Observatorio -en un comunicado- que destacó “un escenario de desprotección impulsado por el Gobierno de Javier Milei”. (EFE)