martes, agosto 4, 2026
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La Capilla San Cayetano de Bahía Blanca prepara las actividades por la fiesta patronal

De La Bahía Noticias

La Capilla San Cayetano, ubicada en Alberti y Panamá, inicia este martes 4 de agosto el Triduo en honor a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, bajo el lema “San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo”.

El viernes 7, día de la fiesta patronal, la comunidad de la Capilla estará en Plaza Rivadavia, de 10 a 14, con un puesto misionero y radio en vivo.

Ese día en la capilla se celebrarán misas con bendición de herramientas de trabajo al finalizar cada celebración.

A las 15 se realizará la procesión por las calles del barrio, que culminará con la misa central al aire libre, presidida por el obispo auxiliar, monseñor Pedro Fournau.

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