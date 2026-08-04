La Capilla San Cayetano de Bahía Blanca prepara las actividades por la fiesta patronal

La Capilla San Cayetano, ubicada en Alberti y Panamá, inicia este martes 4 de agosto el Triduo en honor a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, bajo el lema “San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo”.

El viernes 7, día de la fiesta patronal, la comunidad de la Capilla estará en Plaza Rivadavia, de 10 a 14, con un puesto misionero y radio en vivo.

Ese día en la capilla se celebrarán misas con bendición de herramientas de trabajo al finalizar cada celebración.

A las 15 se realizará la procesión por las calles del barrio, que culminará con la misa central al aire libre, presidida por el obispo auxiliar, monseñor Pedro Fournau.