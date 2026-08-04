La Bancaria confirmó que movilizará al Congreso contra la ley de Propiedad Privada

La Asociación Bancaria movilizará este jueves 6 de agosto al Congreso de la Nación “en defensa de nuestro territorio y en rechazo a la mal llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada”.

El proyecto impulsado por el gobierno nacional “es una claudicación de soberanía sin precedentes: pretende avanzar en la entrega sin límites de nuestro territorio a manos extranjeras, a partir de la modificación de una normativa central como es la Ley de Tierras”, señaló el sindicato.

“Además, busca cambiar la ley de Manejo del Fuego, de Expropiaciones, de Desalojos y de Integración Sociourbana, desprotegiendo el territorio y habilitando su mercantilización en beneficio de grandes intereses económicos”, amplió la Asociación Bancaria.

“Está en juego el agua, los ríos, la tierra y el conjunto de nuestros recursos naturales, bienes estratégicos y fundamentales para el desarrollo soberano de nuestro país”, remarcó.

“Mientras el régimen de la crueldad sigue avanzando con el programa de ajuste y ahora impulsa la restricción de la educación pública para extranjeros, el gobierno de Javier Milei no cuestiona que magnates como Benetton, Lewis y otros grandes grupos económicos continúen apropiándose de vastas extensiones de la Argentina. La doble vara es evidente: se ataca lo público y se protege la concentración y extranjerización de la tierra”, agregó.