A qué hora comienza el desfile por el Día de la Independencia en Bahía Blanca

Un total de 156 instituciones educativas, sociales, culturales y deportivas, más los distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, darán vida al tradicional desfile cívico-militar con motivo del 210º aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional.

Además se servirá chocolate caliente y se podrá disfrutar de la Feria de la Economía Social, con mas de 100 emprendimientos.

El evento comenzará a las 11 y se desarrollará sobre avenida Alem.

El desfile se desarrollará por avenida Alem, desde el sector del Parque de Mayo hasta calle Alsina. El palco oficial estará ubicado sobre avenida Alem, entre Sarmiento y Rodríguez.

En tanto, la finalización del recorrido será en la intersección de Alem y Alsina.

Desde las 9.30, se entregará chocolate caliente en distintos puntos ubicados sobre la avenida Alem. Los puestos estarán instalados en las esquinas de 11 de Abril y Alem, 19 de Mayo y Alem y Sarmiento y Alem.

fueron confirmados esta mañana por el intendente Federico Susbielles; el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Contraalmirante José Alberto Martí Garro; y su par de la Tercera División del Ejército General de Brigada, Eduardo Maldonado.