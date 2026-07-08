Trump, sobre Irán: “Esta noche les vamos a dar duro”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió a Irán de que en la noche del miércoles podría ser objeto de nuevos ataques, tras los realizados en la víspera.

“Les daré una pequeña advertencia: esta noche les vamos a dar duro”, dijo Trump a los periodistas en la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía, antes de su reunión con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

En declaraciones anteriores a los periodistas en Ankara, Trump dijo que el memorándum de entendimiento que servía como acuerdo inicial de alto el fuego entre EE.UU. e Irán había “terminado”.

Sin embargo, no dijo explícitamente que Washington fuera a volver a una guerra en toda regla y no quedó claro de inmediato si las negociaciones entre ambas partes para convertir el alto el fuego en un acuerdo permanente continuarían o no.

“No sé si vamos a llegar a un acuerdo. Quizá simplemente lo hagamos sin acuerdo”, dijo Trump antes de su reunión con Zelensky.

En un recrudecimiento de las hostilidades que provocó un fuerte alza de los precios del crudo, Irán dijo que había atacado instalaciones militares estadounidenses en Bahrein y Kuwait después de que las fuerzas estadounidenses atacaran objetivos iraníes en respuesta a los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz.

La reanudación de las hostilidades también ha agravado las preocupaciones en materia de seguridad en torno al estrecho de Ormuz, y los datos de tráfico marítimo indican que al menos cuatro petroleros y gaseros han dado media vuelta en lugar de intentar atravesar esta vía navegable, una ruta de suministro vital. (Reuters)