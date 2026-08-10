Abren las inscripciones para las becas Progresar

El Gobierno nacional habilitó las inscripciones para la línea de educación obligatoria de las becas Progresar Obligatorio.

Para acceder, es necesario tener entre 16 y 24 años, acreditar asistencia regular a una institución educativa y que los ingresos del aspirante y de su grupo familiar no superen los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

La inscripción es gratuita, personal y no requiere intermediarios.

Para postularse, hay que ingresar a la plataforma oficial con la cuenta activa de Mi Argentina y registrar un CBU o CVU.

Para la Segunda Convocatoria 2026, la inscripción para Progresar Obligatorio será hasta el 4 de septiembre y para el Progresar Superior del 18 de agosto al 11 de septiembre. Por su parte, Progresar Formación Profesional continúa con su convocatoria anual hasta el 27 de noviembre.

Más información en: argentina.gob.ar/progresar