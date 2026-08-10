Llega a Bahía Blanca el Plan de Desarrollo Federal de la Confederación Argentina de Básquetbol
El Plan de Desarrollo Federal (PDF) de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) tendrá una nueva parada en Bahía Blanca, donde se realizarán jornadas de observación y formación destinadas a jugadores y jugadoras de las categorías 2010, 2011 y 2012.
La actividad se desarrollará en el Dow Center el lunes 11 de agosto, desde las 16, y el martes 12, a partir de las 9, con la participación de deportistas de las asociaciones de Bahía Blanca, Olavarría y BASO.
Los entrenamientos estarán a cargo de Mauro Polla, Gonzalo Gómez y Cristian Santander, integrantes del staff técnico de la CAB.
El Plan de Desarrollo Federal busca detectar talentos en todo el país y promover el crecimiento del básquet mediante campus regionales, además de compartir experiencias con entrenadores locales y acompañar el desarrollo de jugadores y jugadoras desde edades tempranas.