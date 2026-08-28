Abrieron la licitación para una obra hidráulica en calle Láinez

En el marco del Plan Hidráulico, este jueves se abrió la licitación para la obra de calle Laínez, que demandará una inversión superior a $4.500 millones.

El proyecto busca mejorar el escurrimiento y brindar protección ante anegamientos a los barrios Taxistas, Oasis y sectores aledaños.

El intendente Federico Susbielles indicó que continúan los trabajos hidráulicos en distintos puntos de Bahía Blanca y el avance de nuevos proyectos junto a la Provincia de Buenos Aires y el Puerto.