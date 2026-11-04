Absa anunció baja presión de agua en un barrio bahiense por trabajos en la red

ABSA informó que este jueves 5 se realizarán trabajos en la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas en la intersección de Thompson y Río Negro.

Las tareas se desarrollarán entre las 8 y las 16 y podrían generar baja presión en el barrio Juan Lopes.

La empresa solicitó a los usuarios que reserven agua y, durante ese período, utilicen el recurso únicamente para hidratación y tareas impostergables, hasta la normalización del servicio.

Ante dificultades, se encuentra disponible la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272.