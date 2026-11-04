Un demócrata ganó una banca en el senado de Kansas por primera vez desde 1932
El demócrata Adam Hamilton fue elegido senador por Kansas, según las proyecciones de medios estadounidenses. Se trata de la primera vez desde 1932 que ese estado elige a un representante demócrata para la Cámara alta.
Hamilton, pastor metodista, se impuso frente al senador republicano Roger Marshall, de acuerdo con CNN y NBC.
El resultado representa un revés para Donald Trump, quien había ganado en Kansas por más de 10 puntos en sus tres campañas presidenciales y viajó al estado la semana pasada para apoyar a Marshall.
Durante la campaña, Hamilton se presentó como un candidato moderado, tomó distancia de los referentes nacionales de su partido y cuestionó tanto a los republicanos del Congreso como la gestión migratoria del gobierno de Joe Biden.
En el último debate afirmó: “Yo no me estoy postulando contra el presidente Trump”.