Nuevo sistema de transporte público: “Es una propuesta que venimos trabajando con mucha responsabilidad”

El jefe de Gabinete municipal, Luis Calderaro, se refirió a la presentación del proyecto para reorganizar el sistema de transporte público de Bahía Blanca que ayer presentó el intendente Federico Susbielles.

“Sabemos que el colectivo es parte de la vida cotidiana de miles de bahienses y, por eso, queremos avanzar hacia un transporte más cómodo, accesible y que responda a las necesidades de quienes lo usan todos los días”, señaló el funcionario.

La propuesta contempla mejorar las frecuencias, renovar las unidades y ampliar la cobertura para que el servicio llegue a distintos barrios de la ciudad.

Calderaro señaló que la iniciativa fue trabajada con autoridades, trabajadores, empresas y vecinos, y que busca avanzar hacia un transporte más cómodo y accesible, de acuerdo con las necesidades de los usuarios.

“Es una propuesta que venimos trabajando con mucha responsabilidad y que ahora ponemos sobre la mesa para seguir construyendo, entre todos, una mejor forma de movernos por la ciudad”, mencionó.