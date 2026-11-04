miércoles, noviembre 4, 2026
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La Pampa lanzó un plan para atraer inversiones vinculadas a Vaca Muerta

De La Bahía Noticias

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, anunció la creación del Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta, una iniciativa destinada a atraer inversiones para desarrollar actividades vinculadas al yacimiento en el territorio provincial.

El programa contempla beneficios como la eliminación de la carga tributaria provincial, estabilidad fiscal y seguridad jurídica por 15 años, además del acceso a tierras fiscales con precios promocionales y facilidades de pago.

Ziliotto explicó que la propuesta busca fortalecer la participación de las empresas pampeanas en la cadena de valor y promover proyectos de inversión en distintos puntos de la provincia, tanto de iniciativa privada como en conjunto con municipios.

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