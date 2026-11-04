La UIA destacó la normalización económica, pero advirtió sobre la caída de la actividad

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, destacó la normalización de la economía impulsada por el Gobierno de Javier Milei, aunque manifestó su preocupación por la caída de la actividad y la competencia desleal.

En declaraciones a radio Rivadavia, señaló que todavía persisten distorsiones impositivas y financieras que afectan la competitividad de las empresas.

Además, indicó que existe una agenda pendiente que la entidad trabaja junto al Gobierno para garantizar igualdad de condiciones para las empresas locales.