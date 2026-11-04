miércoles, noviembre 4, 2026
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Trump reconoció que la guerra en Irán influyó en la derrota electoral republicana

De La Bahía Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que la guerra en Irán influyó en las derrotas del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato.

En una entrevista con Fox News, sostuvo que los demócratas le enviarán proyectos de ley que considera “insensatos” y adelantó que utilizará su poder de veto.

Sin embargo, afirmó que espera alcanzar acuerdos con la oposición después de algunos meses.

Trump señaló que el conflicto con Irán perjudicó a los candidatos republicanos, aunque aseguró que los votantes respaldan su gestión de la guerra.

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