Nuevo transporte público: “El proyecto implicó un riguroso estudio técnico”

El Municipio presentó el proyecto licitatorio del Nuevo Sistema de Transporte Público de Pasajeros. La iniciativa propone reorganizar el servicio para acompañar el crecimiento de Bahía Blanca y mejorar las condiciones de viaje y conexión entre los barrios.

El proyecto se organiza en tres líneas de trabajo fundamentales:

Renovación de flota: se proyecta que el 70% de las unidades sean 0 km para garantizar un viaje más cómodo y seguro.

Optimización de frecuencias: ajuste según la demanda recolectada y estudios por recorrido, día y horario para lograr un servicio previsible y reducir tiempos de espera.

Cobertura e infraestructura: cobertura para el 97% de la población facilitando el acceso a centros de salud y establecimientos educativos, sumado a mejoras progresivas en paradas, señalética e información.

Al respecto, la secretaria de Gobierno, Florencia Molini, detalló el proceso de formulación de la propuesta:

“El proyecto implicó un riguroso estudio técnico que reveló cómo se moviliza el vecino y qué es lo que demanda. El transporte público es uno de los temas más desafiantes en la planificación urbana actual”, expresó.

“Frente al retiro del Gobierno Nacional, el desafío era mayor: plantear mejoras en frecuencias, flota y cobertura. Ha sido un trabajo enorme durante estos dos años y el resultado es una transformación profunda”, agregó.

El diagnóstico integral se fundamentó en el análisis de 2.564.882 transacciones de tarjeta SUBE, estudios de conectividad vial y destinos de viaje, el relevamiento de más de 6.000 actividades comerciales y el diálogo permanente con la comunidad.