Los demócratas lograron una victoria histórica y tomarán el control del Congreso de Estados Unidos

El Partido Demócrata obtuvo una amplia victoria en las elecciones legislativas de Estados Unidos y logró el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, con triunfos en bastiones republicanos.

Los resultados reflejaron el descontento de los votantes con la gestión del presidente Donald Trump, especialmente por la guerra con Irán y el aumento del costo de vida.

Entre los resultados destacados, Kansas eligió a su primer senador demócrata en casi un siglo, mientras que en Texas los demócratas ganaron un escaño en el Senado y desplazaron al gobernador republicano Greg Abbott. También vencieron en Carolina del Sur y Maine.

El nuevo equilibrio de poder comenzará en enero y abrirá una etapa de gobierno dividido en Washington. Los demócratas anticiparon que utilizarán su mayoría para investigar al gobierno de Trump, controlar sus decisiones y condicionar iniciativas legislativas y nombramientos judiciales.

La elección también dejó resultados históricos: Keisha Lance Bottoms fue elegida como la primera mujer negra gobernadora de Georgia; Byron Donalds se convirtió en el primer gobernador republicano negro de Florida; y Gina Hinojosa y Xavier Becerra serán los primeros gobernadores latinos de Texas y California, respectivamente.