Edes realizará trabajos de mantenimiento y habrá cortes de energía en distintos sectores de Bahía Blanca
EDES informó que este miércoles realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de Bahía Blanca.
Las tareas se desarrollarán en los siguientes sectores:
– De 8.30 a 13.30: cuadrante comprendido por Dorrego, Soler, Las Heras y Brandsen.
– De 9 a 13: sector delimitado por Rafael Obligado, Formosa, Bustamante y Mansilla.
– De 8.30 a 13.30: cuadrante de Pellegrini, Washington, Rincón y Corrientes.
– De 8.30 a 12.30: sector comprendido por Castro Barros, Kennedy, 9 de Julio y Uriarte.
– De 8.30 a 13.30: edificio ubicado en San Martín 113.
La empresa indicó que las interrupciones permitirán trabajar en condiciones seguras y que las tareas serán reprogramadas en caso de condiciones climáticas adversas.
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