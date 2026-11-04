Aprehendieron a un hombre tras arrojar una botella contra policías

Un hombre de 31 años fue aprehendido por los delitos de daño, atentado y resistencia a la autoridad, luego de protagonizar un incidente durante una intervención policial en Marechal al 2300.

El procedimiento comenzó alrededor de la 1.25, cuando efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar por la rotura de un vidrio en una vivienda.

Según la Policía, un hombre que se encontraba en una propiedad lindante arrojó una botella de cerveza contra los uniformados, sin provocarles lesiones.

Ante la situación, los efectivos efectuaron dos disparos disuasivos con postas de estruendo. Posteriormente, ingresaron al predio, donde el hombre opuso resistencia física y forcejeó con el personal policial hasta ser reducido.

El aprehendido fue trasladado a la comisaría Cuarta y quedó a disposición de la fiscalía Nº15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Fuentes oficiales señalaron por no se registraron policías lesionados.