El lunes se realizará el acto oficial por el aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín

El próximo lunes 17 tendrá lugar el acto conmemorativo con motivo del 176° aniversario del fallecimiento del General José Francisco de San Martín.

A las 14:50 comenzará la ceremonia oficial en el Monumento al Libertador del parque de Mayo, con la participación de la Banda Puerto Argentino y la presencia del Regimiento de Granaderos.

Posteriormente, a las 17:30, el Regimiento acompañado por la Banda Puerto Argentino marchará desde Alsina y Dorrego hasta la plaza Rivadavia.

Los granaderos harán el arrío del Pabellón Nacional frente al Palacio Municipal y la banda interpretará una Retreta Musical.