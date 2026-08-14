viernes, agosto 14, 2026
Locales

El lunes se realizará el acto oficial por el aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín

De La Bahía Noticias

El próximo lunes 17 tendrá lugar el acto conmemorativo con motivo del 176° aniversario del fallecimiento del General José Francisco de San Martín.

A las 14:50 comenzará la ceremonia oficial en el Monumento al Libertador del parque de Mayo, con la participación de la Banda Puerto Argentino y la presencia del Regimiento de Granaderos.

Posteriormente, a las 17:30, el Regimiento acompañado por la Banda Puerto Argentino marchará desde Alsina y Dorrego hasta la plaza Rivadavia.

Los granaderos harán el arrío del Pabellón Nacional frente al Palacio Municipal y la banda interpretará una Retreta Musical.

Comentarios

You May Also Like

Para el abogado de la madre de Facundo, la hipótesis sobre la desaparición forzada está “confirmada”

De La Bahía Noticias

Reabren desde el jueves los museos en Bahía Blanca

Debora Pedreira

La UTA levantó el paro y esta noche habrá colectivos

De La Bahía Noticias