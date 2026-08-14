Comenzó la pavimentación de calle Pacífico: “Es un reclamo histórico”, dijo Susbielles

El intendente Federico Susbielles informó que comenzó la pavimentación de calle Pacífico, uno de los principales accesos a Bahía Blanca y señaló que se trata de “un reclamo histórico de los vecinos de Maldonado, Vista Alegre, Puertas del Sur y otros barrios del sector”.

La obra contempla nueve cuadras, entre Di Sarli y Simón Bolívar, con una calzada de hormigón armado, cordón cuneta, badenes y mejoras en las redes de agua y cloacas.

Además, Susbielles adelantó que ya se avanza en la convalidación técnica para la elaboración de los pliegos del llamado a licitación para la restauración integral de la calle 17 de Mayo.