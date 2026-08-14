El calor activó una granada de la Segunda Guerra Mundial en Francia

Un estanque del este de Francia, seco debido a las sucesivas olas de calor del verano, dejó al descubierto una granada de fósforo de la Segunda Guerra Mundial que se activó por efecto del calor, informaron el viernes las fuerzas de seguridad.

Los bomberos intervinieron el martes en el municipio de Ramonchamp, en el departamento de los Vosgos (este), tras descubrir un “objeto metálico cilíndrico” que desprendía “humo blanco e irritante”, indicó la gendarmería a la AFP.

El artefacto era una granada de fósforo de tipo M15 que había quedado sumergida en un estanque y que, debido a la sequía, quedó expuesta al aire. Los artificieros intervinieron para destruir el proyectil en una cantera del municipio.

Entre el 10 y el 13 de agosto, las autoridades registraron tres intervenciones en los Vosgos por el hallazgo de proyectiles militares que quedaron al descubierto en masas de agua secadas o cuyo nivel descendió drásticamente. (AFP)